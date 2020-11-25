***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.11.2020 10:47
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş'nin notu (Ulusal) kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) "AA" olarak teyit edilmiştir.
Önceki Not: (25 Kasım 2019)
Kısa Vadeli: (TR) A1+
Uzun Vadeli: (TR) AA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889907
BIST
13:391.338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 17,43
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
13:397,9575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0479
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
13:399,4708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0536
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
13:39463,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,99
|Açılış
|: 463,22
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler13:39
|BURVA
|62,70
|5.921.452
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.482.608
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.541.782
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|1.672.935
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.298.461
|% 9,98
|
|KENT
|427,80
|2.941.125
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|557.149
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.748.750
|% -9,96
|
|CRFSA
|110,00
|13.396.386
|% -8,56
|
|TACTR
|11,00
|698.115
|% -8,33
|
|THYAO
|12,25
|2.689.969.156
|% 3,55
|
|KRDMD
|5,13
|2.252.721.496
|% 4,27
|
|GARAN
|9,19
|1.655.485.869
|% 1,55
|
|TUPRS
|93,50
|848.159.612
|% 3,77
|
|TSKB
|2,76
|788.120.311
|% 5,75
|
|KRDMD
|5,13
|2.252.721.496
|% 4,27
|
|TSKB
|2,76
|788.120.311
|% 5,75
|
|EKGYO
|2,13
|494.315.276
|% 0,47
|
|THYAO
|12,25
|2.689.969.156
|% 3,55
|
|GARAN
|9,19
|1.655.485.869
|% 1,55
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9553
|7,9575
|% -0,60
|
|Euro
|9,4639
|9,4708
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,5709
|10,6239
|% -0,87
|
|Frank
|8,6903
|8,7427
|% -0,69
|
|Riyal
|2,1150
|2,1256
|% -0,61
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|2,10
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|7,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|5,62
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|2,72
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,00
|
|B. Petrol
|48,39
|48,39
|0,61
|