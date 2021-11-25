***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş'nin notu (Ulusal) kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) "AA" olarak teyit edilmiştir.Önceki Not: (25 Kasım 2020)Kısa Vadeli: (TR) A1+Uzun Vadeli: (TR) AAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979580BIST