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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

25.11.2021 13:11
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.  tarafından Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş'nin notu (Ulusal) kısa vadeli (TR)  A1+ ve uzun vadeli (TR) "AA" olarak teyit edilmiştir. 
 
Önceki Not: (25 Kasım 2020)
  
Kısa Vadeli: (TR) A1+
Uzun Vadeli: (TR) AA
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979580


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TRILC 11,88 245.954.999 % 10,00  
YEOTK 55,55 81.148.691 % 10,00  
TUCLK 17,60 16.633.857 % 10,00  
BALAT 8,80 781.033 % 10,00  
ISBTR 34.155,00 1.161.272 % 10,00  
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Riyal 3,1923 3,2083 % 1,04  
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Cumhuriyet 4.568 4.637 27,00  
Tam 4.553 4.673 25,72  
Yarım 2.201 2.260 12,44  
Çeyrek 1.104 1.130 6,22  
Gümüş.Ons 23,62 23,64 0,09  
Gümüş Gr. 9,12 9,13 0,13  
B. Petrol 82,33 82,33 0,08  
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