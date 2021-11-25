***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.11.2021 13:11
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş'nin notu (Ulusal) kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) "AA" olarak teyit edilmiştir.
Önceki Not: (25 Kasım 2020)
Kısa Vadeli: (TR) A1+
Uzun Vadeli: (TR) AA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979580
BIST
14:271.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.813
14:2712,0937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,2061
|Açılış
|: 11,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
14:2713,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,2592
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
14:27691,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 8,07
|Açılış
|: 691,60
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler14:25
|TRILC
|11,88
|245.954.999
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|81.148.691
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|16.633.857
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,00
|1.161.272
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|26.984.884
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.401.279
|% -9,95
|
|TSPOR
|7,45
|461.623.215
|% -9,37
|
|DITAS
|24,92
|77.852.157
|% -9,18
|
|SASA
|39,56
|1.725.754.878
|% 2,91
|
|PETKM
|7,67
|1.725.616.107
|% -3,40
|
|ASELS
|21,82
|1.221.614.486
|% 3,90
|
|GARAN
|11,79
|1.001.038.409
|% -0,34
|
|KRDMD
|8,70
|899.092.332
|% -0,91
|
|PETKM
|7,67
|1.725.616.107
|% -3,40
|
|YKBNK
|3,46
|498.565.622
|% -0,29
|
|KRDMD
|8,70
|899.092.332
|% -0,91
|
|ODAS
|1,60
|166.071.533
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,23
|205.251.608
|% 0,45
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0670
|12,0918
|% 1,72
|
|Euro
|13,5506
|13,5867
|% 1,93
|
|Sterlin
|15,9550
|16,0350
|% 0,98
|
|Frank
|12,8114
|12,8886
|% 1,05
|
|Riyal
|3,1923
|3,2083
|% 1,04
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,75
|
|Altın Gr.
|693
|694
|10,06
|
|Cumhuriyet
|4.568
|4.637
|27,00
|
|Tam
|4.553
|4.673
|25,72
|
|Yarım
|2.201
|2.260
|12,44
|
|Çeyrek
|1.104
|1.130
|6,22
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,12
|9,13
|0,13
|
|B. Petrol
|82,33
|82,33
|0,08
|