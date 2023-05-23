***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.05.2023 11:55
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş'nin notu (Ulusal) uzun vadeli (TR) "AA" ve kısa vadeli (TR) "A1+" olarak teyit edilmiştir.
Önceki Not: (25 Kasım 2022)
Uzun Vadeli: (TR) AA
Kısa Vadeli : (TR) A1+
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153004
BIST
12:274.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 6,26
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.494
En Düşük
4.442
12:2719,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0290
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
12:2721,4487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3907
12:271.250,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,39
|Açılış
|: 1.250,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler12:25
|RODRG
|44,46
|14.926.621
|% 10,00
|
|TATGD
|26,54
|41.957.251
|% 9,94
|
|ULUSE
|112,80
|12.018.975
|% 9,94
|
|CANTE
|21,28
|191.565.863
|% 9,92
|
|POLTK
|2.795,00
|21.825.901
|% 9,19
|
|SAMAT
|26,06
|6.387.567
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|388.838
|% -9,94
|
|EUPWR
|80,95
|1.717.958.768
|% -6,09
|
|ISBIR
|67,60
|20.280
|% -5,92
|
|ATSYH
|77,10
|224.207
|% -5,40
|
|ASTOR
|52,05
|2.275.471.091
|% 2,76
|
|SASA
|48,80
|1.723.302.152
|% 5,99
|
|EUPWR
|80,95
|1.717.958.768
|% -6,09
|
|THYAO
|134,40
|1.446.955.318
|% -0,81
|
|ISCTR
|10,50
|964.197.401
|% 2,14
|
|ISCTR
|10,50
|964.197.401
|% 2,14
|
|EKGYO
|6,26
|516.191.018
|% -3,10
|
|YKBNK
|8,85
|489.131.008
|% 1,61
|
|ASTOR
|52,05
|2.275.471.091
|% 2,76
|
|AKBNK
|14,55
|657.469.666
|% 0,76
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8484
|19,8527
|% 0,14
|
|Euro
|21,4262
|21,4550
|% 0,01
|
|Sterlin
|24,5170
|24,6399
|% -0,20
|
|Frank
|21,9600
|22,0922
|% -0,09
|
|Riyal
|5,2770
|5,3035
|% 0,18
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-12,55
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|9.128
|9.266
|-19,00
|
|Tam
|9.096
|9.333
|4,19
|
|Yarım
|4.491
|4.643
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.238
|2.301
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,83
|-0,23
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|-0,10
|