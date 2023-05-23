***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş'nin notu (Ulusal) uzun vadeli (TR) "AA" ve kısa vadeli (TR) "A1+" olarak teyit edilmiştir.Önceki Not: (25 Kasım 2022)Uzun Vadeli: (TR) AAKısa Vadeli : (TR) A1+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153004BIST