***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/07/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere 5.000.000 TL sermaye ile %100 payına sahip Koç Fiat Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirket'ini kurmuştur. Sermayenin 1.250.000 TL'sı tescil işlemlerinden önce ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047728BIST