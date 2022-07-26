***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 13:39
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/07/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere 5.000.000 TL sermaye ile %100 payına sahip Koç Fiat Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirket'ini kurmuştur. Sermayenin 1.250.000 TL'sı tescil işlemlerinden önce ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047728
BIST
15:052.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,96
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
15:0517,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0827
|Açılış
|: 17,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
15:0518,1101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0911
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
15:05986,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,22
|Açılış
|: 986,29
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler15:05
|DOBUR
|57,75
|14.174.909
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|48.564.006
|% 9,98
|
|NTGAZ
|9,84
|29.999.552
|% 9,94
|
|BRKO
|2,05
|3.801.457
|% 9,63
|
|KLRHO
|16,11
|174.588.991
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MTRKS
|62,55
|11.650.313
|% -5,51
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|KZBGY
|82,40
|23.726.510
|% -4,19
|
|THYAO
|49,52
|2.679.955.472
|% -0,04
|
|EKGYO
|3,24
|1.401.390.256
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,77
|849.341.162
|% -0,83
|
|GARAN
|15,11
|825.321.867
|% -3,45
|
|EREGL
|28,24
|700.632.950
|% -0,70
|
|EKGYO
|3,24
|1.401.390.256
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,58
|434.562.032
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,77
|849.341.162
|% -0,83
|
|TSKB
|2,43
|310.650.546
|% 0,00
|
|ODAS
|3,80
|417.828.240
|% 0,26
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8413
|17,8548
|% 0,47
|
|Euro
|18,0788
|18,1101
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,3199
|21,4268
|% -0,17
|
|Frank
|18,4310
|18,5421
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7362
|4,7600
|% 0,41
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-1,93
|
|Altın Gr.
|985
|985
|2,26
|
|Cumhuriyet
|6.619
|6.719
|9,00
|
|Tam
|6.647
|6.703
|-13,00
|
|Yarım
|3.239
|3.277
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,88
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, TCELL, ARCLK
-
15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, KOZAA, TUPRS
-
15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 39 kaybederek (% -0.02 ) 2, 249
-
15:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, INTEM, EMNIS, DOBUR, NTGAZ
-
15:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KLRHO, SANEL