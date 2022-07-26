***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 14:10
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/07/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koç Fiat Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin kuruluşu ile birlikte bugüne kadar düzenlenen solo finansal tablolarımız 30/06/2022 tarihi itibariyle konsolide olarak düzenlenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047732
BIST
15:272.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,47
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
15:2717,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0804
|Açılış
|: 17,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
15:2718,1379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0633
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
15:27985,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,13
|Açılış
|: 985,20
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler15:25
|DOBUR
|57,75
|14.413.935
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|49.422.568
|% 9,98
|
|BIZIM
|20,88
|57.729.472
|% 9,95
|
|NTGAZ
|9,84
|30.109.189
|% 9,94
|
|KLRHO
|16,11
|174.684.733
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|CEOEM
|10,11
|12.626.270
|% -4,62
|
|MTRKS
|63,20
|13.086.061
|% -4,53
|
|THYAO
|49,52
|2.800.101.819
|% -0,04
|
|EKGYO
|3,24
|1.415.262.373
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,77
|854.591.240
|% -0,83
|
|GARAN
|15,09
|854.389.546
|% -3,58
|
|EREGL
|28,26
|714.989.211
|% -0,63
|
|EKGYO
|3,24
|1.415.262.373
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,58
|436.175.485
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,77
|854.591.240
|% -0,83
|
|TSKB
|2,45
|352.803.201
|% 0,82
|
|ODAS
|3,78
|426.724.625
|% -0,26
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8401
|17,8525
|% 0,45
|
|Euro
|18,1063
|18,1379
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,3006
|21,4074
|% -0,26
|
|Frank
|18,4255
|18,5365
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7360
|4,7598
|% 0,41
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-2,04
|
|Altın Gr.
|986
|986
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|13,00
|
|Tam
|6.653
|6.709
|-7,00
|
|Yarım
|3.242
|3.280
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,72
|