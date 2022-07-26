***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/07/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoç Fiat Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin kuruluşu ile birlikte bugüne kadar düzenlenen solo finansal tablolarımız 30/06/2022 tarihi itibariyle konsolide olarak düzenlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047732BIST