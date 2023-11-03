***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2023 08:47
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecek şekilde, 36 ayı aşmayacak vade aralığında 650 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır. İhraç belgesi,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2023 tarih ve 64/1389 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213790
BIST
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18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 42,37
|Açılış
|: 7.674
|
|Önceki Kapanış
|: 7.664
|
7.582
En Yüksek
7.721
18:0528,3801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0555
|Açılış
|: 28,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3400
|
28,5820
En Düşük
28,2915
18:0530,4816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,3161
|Açılış
|: 30,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,5909
En Düşük
30,0056
18:051.818,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.818,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809,86
|
1.830,52
En Düşük
1.806,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|86,90
|307.778.098
|% 10,00
|
|ACSEL
|124,30
|86.092.027
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.262,70
|13.214.168
|% 10,00
|
|OBASE
|36,74
|104.860.720
|% 10,00
|
|EKIZ
|59,40
|6.473.285
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.699,00
|52.004.691
|% -10,00
|
|MEKAG
|49,92
|128.159.849
|% -9,97
|
|CMBTN
|1.658,10
|88.270.414
|% -8,39
|
|DOFER
|32,72
|114.722.397
|% -7,88
|
|TUREX
|28,70
|73.083.090
|% -7,66
|
|THYAO
|225,70
|10.436.201.316
|% 1,21
|
|TUPRS
|149,60
|7.062.275.928
|% 1,42
|
|SASA
|45,98
|4.207.562.295
|% 3,84
|
|YKBNK
|17,24
|2.961.940.835
|% 0,23
|
|EREGL
|37,40
|2.779.570.336
|% 0,05
|
|ZOREN
|5,30
|911.949.737
|% 2,91
|
|YKBNK
|17,24
|2.961.940.835
|% 0,23
|
|EKGYO
|6,58
|1.128.028.184
|% -0,75
|
|VRGYO
|19,85
|2.448.510.586
|% -4,38
|
|ODAS
|11,47
|1.288.538.567
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3770
|28,3801
|% 0,20
|
|Euro
|30,4286
|30,4816
|% 1,05
|
|Sterlin
|35,0376
|35,2133
|% 1,59
|
|Frank
|31,4425
|31,6319
|% 0,90
|
|Riyal
|7,5432
|7,5810
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|931,04
|937,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.120,11
|1.124,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,09
|85,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,42
|1.992,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58VAKBN
Yüzde 4.47 oranında artışla 17.07 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 070, 475 adet işlem
-
17:57TETMT
Yüzde 5.70 oranında artışla 2, 800.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835 adet işlem
-
17:55KRONT
Yüzde 5.30 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 598 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 18 artarak (% 0.61 ) 6, 674
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, IDEAS, VANGD, ORMA, BALAT, MARTI, EUKYO, BRKSN, KSTUR, MARKA