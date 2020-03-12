***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKFTF62113 ISIN kodlu ,728 gün vadeli,10.06.2021 itfa tarihli tahvilin 3. kupon ödemesi yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 90.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.06.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKFTF62113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 6,8624 27,5249 30,5018 6.176.159,73 Evet2 12.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 4,3609 17,4916 18,6738 3.924.809,69 Evet3 12.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 3,4288 13,7528 14,4793 3.085.919,75 Evet4 11.06.2020 10.06.2020 11.06.20205 10.09.2020 09.09.2020 10.09.20206 10.12.2020 09.12.2020 10.12.20207 11.03.2021 10.03.2021 11.03.20218 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 90.000.000-TL nominal tutarlı,TRSKFTF62113 ISIN kodlu ,728 gün vadeli,10.06.2021 itfa tarihli tahvilin 3. kupon ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827443BIST