***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.04.2020 12:08
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKFTF42016 ISIN KODLU 100.000.000-TL NOMİNAL TUTARLI TAHVİLİN İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme açıklaması değildir.İtfa bildirimidir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı 7.91%
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15.86%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16.50%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKFTF42016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.11.2018 01.11.2018 02.11.2018 7,91 7.910.000 Evet
2 03.05.2019 02.05.2019 03.05.2019 7,91 7.910.000 Evet
3 01.11.2019 31.10.2019 01.11.2019 7,91 7.910.000 Evet
4 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 7,87 7.869.999,99 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 100.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000-TL nominal tutarlı ,727 gün vadeli,30.04.2020 itfa tarihli,TRSKFTF42016 ISIN kodlu tahvilin itfası gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841496
BIST