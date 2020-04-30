GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.04.2020 12:08
GÜNCEL HABERLER



***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKFTF42016 ISIN KODLU 100.000.000-TL NOMİNAL TUTARLI TAHVİLİN İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme açıklaması değildir.İtfa bildirimidir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı 7.91%
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15.86%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16.50%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKFTF42016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.11.2018 01.11.2018 02.11.2018 7,91 7.910.000 Evet
2 03.05.2019 02.05.2019 03.05.2019 7,91 7.910.000 Evet
3 01.11.2019 31.10.2019 01.11.2019 7,91 7.910.000 Evet
4 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 7,87 7.869.999,99 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 100.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000-TL nominal tutarlı ,727 gün vadeli,30.04.2020 itfa tarihli,TRSKFTF42016 ISIN kodlu tahvilin itfası gerçekleşmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841496


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:58101.796
Değişim :  0,20% |  200,67
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.195 En Düşük
101.266
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 5,61 27.407.879 % 10,00  
BRISA 9,46 20.526.117 % 10,00  
EGCYH 0,44 100.162 % 10,00  
IZTAR 4,41 2.201.057 % 9,98  
TKURU 13,70 436.578 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6823 8,7259 % 0,48  
Frank 7,1571 7,2003 % 0,69  
Riyal 1,8532 1,8625 % 0,53  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 3,66  
Altın Gr. 386 386 2,78  
Cumhuriyet 2.471 2.529 16,50  
Tam 2.536 2.591 16,80  
Yarım 1.236 1.266 8,20  
Çeyrek 620 633 4,20  
Gümüş.Ons 15,32 15,35 0,03  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,01  
B. Petrol 25,95 25,95 1,73  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru