***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKFTF42016 ISIN KODLU 100.000.000-TL NOMİNAL TUTARLI TAHVİLİN İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme açıklaması değildir.İtfa bildirimidir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı 7.91%Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15.86%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16.50%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKFTF42016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.05.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 02.05.2018Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.11.2018 01.11.2018 02.11.2018 7,91 7.910.000 Evet2 03.05.2019 02.05.2019 03.05.2019 7,91 7.910.000 Evet3 01.11.2019 31.10.2019 01.11.2019 7,91 7.910.000 Evet4 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 7,87 7.869.999,99 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarŞirketimizin 100.000.000-TL nominal tutarlı ,727 gün vadeli,30.04.2020 itfa tarihli,TRSKFTF42016 ISIN kodlu tahvilin itfası gerçekleşmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841496BIST