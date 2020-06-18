***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.06.2020 08:38
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKFTFA2114 ISIN KODLU 85 MİLYON TL NOMİNAL TUTARLI TAHVİL İHRACININ SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 85.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKFTFA2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020
2 17.06.2021 16.06.2021 17.06.2021
3 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 85.000.000-TL nominal tutarlı,TRSKFTFA2114 ISIN kodlu ,546 gün vadeli,16.12.2021 itfa tarihli tahvilin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851734
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