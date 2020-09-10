***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.09.2020 10:49
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKFTF62113 ISIN kodlu ,728 gün vadeli,10.06.2021 itfa tarihli tahvilin 5. kupon ödemesi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKFTF62113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 13.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 6,8624 27,5249 30,5018 6.176.159,73 Evet
2 12.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 4,3609 17,4916 18,6738 3.924.809,69 Evet
3 12.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 3,4288 13,7528 14,4793 3.085.919,75 Evet
4 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 2,7566 11,0568 11,5241 2.480.939,8 Evet
5 10.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 2,162 8,6718 8,9581 1.945.799,96 Evet
6 10.12.2020 09.12.2020 10.12.2020
7 11.03.2021 10.03.2021 11.03.2021
8 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 90.000.000-TL nominal tutarlı,TRSKFTF62113 ISIN kodlu ,728 gün vadeli,10.06.2021 itfa tarihli tahvilin 5. kupon ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874344
BIST