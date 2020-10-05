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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.10.2020 10:59
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Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKFTFE2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,94805
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.10.2020
Kayıt Tarihi 01.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 50.000.000-TL nominal tutarlı,TRFKFTFE2016 ISIN kodlu ,177 gün vadeli,02.10.2020 itfa tarihli finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878172


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BIST En Aktif Hisseler12:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSGYO 2,53 10.892.589 % 10,00  
CRFSA 31,24 82.465.244 % 10,00  
VANGD 8,36 6.220.527 % 10,00  
DOBUR 22,00 17.468 % 10,00  
MERKO 15,97 60.660.305 % 9,99  
daha fazla
12:43 Alış Satış %  
Dolar 7,7546 7,7606 % 0,03  
Euro 9,1183 9,1275 % 0,34  
Sterlin 10,0158 10,0660 % 0,09  
Frank 8,4346 8,4854 % 0,49  
Riyal 2,0614 2,0718 % -0,03  
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12:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 1,50  
Altın Gr. 474 474 -0,20  
Cumhuriyet 3.130 3.178 -9,00  
Tam 3.116 3.194 -9,82  
Yarım 1.506 1.545 -4,75  
Çeyrek 756 772 -2,37  
Gümüş.Ons 23,94 23,98 0,23  
Gümüş Gr. 5,96 5,98 0,05  
B. Petrol 40,59 40,59 1,32  
Seans Raporu 12:43
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