Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.10.2020 11:32
GÜNCEL HABERLER



***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKFTFE2016 ISIN KODLU, 50.000.000-TL NOMİNAL TUTARLI FİNANSMAN BONOSUNUN İTFASI -GÜNCELLEME (ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ Mİ BİLGİSİ EVET OLARAK GİRİLMİŞTİR.)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKFTFE2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,94805
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.10.2020
Kayıt Tarihi 01.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 50.000.000-TL nominal tutarlı,TRFKFTFE2016 ISIN kodlu ,177 gün vadeli,02.10.2020 itfa tarihli finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878512


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:391.167
Değişim :  0,52% |  5,99
Açılış :  1.165  
Önceki Kapanış :  1.161  
En Yüksek
1.167 En Düşük
1.163
BIST En Aktif Hisseler11:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 85,80 1.521.749 % 10,00  
DYOBY 10,91 44.912.602 % 9,98  
UZERB 37,90 11.976 % 9,98  
EMNIS 58,40 463.871 % 9,98  
TACTR 16,88 933.025 % 9,97  
daha fazla
11:39 Alış Satış %  
Dolar 7,7874 7,7906 % 0,33  
Euro 9,1711 9,1786 % 0,32  
Sterlin 10,0549 10,1053 % 0,05  
Frank 8,4573 8,5083 % 0,07  
Riyal 2,0656 2,0760 % 0,09  
daha fazla
11:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.909 -4,78  
Altın Gr. 476 477 -1,15  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,22 24,26 -0,12  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 -0,03  
B. Petrol 41,51 41,51 0,22  
Seans Raporu 11:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru