Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.12.2020 08:32



***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKFTF42112 ISIN KODLU 65 MİLYON TL NOMİNAL TUTARLI BONO İHRACININ SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 65.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKFTF42112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2020
İhraç Fiyatı 0,94516

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 65.000.000-TL nominal tutarlı,TRFKFTF42112 ISIN kodlu ,120 gün vadeli,13.04.2021 itfa tarihli bonolarının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892936


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:561.388
Değişim :  1,25% |  17,19
Açılış :  1.378  
Önceki Kapanış :  1.371  
En Yüksek
1.390 En Düşük
1.378
BIST En Aktif Hisseler12:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 10,67 27.391.345 % 10,00  
UZERB 46,46 282.198 % 9,99  
SELGD 4,96 1.212.422 % 9,98  
MZHLD 22,92 268.256 % 9,98  
EPLAS 24,92 973.674 % 9,97  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Dolar 7,8741 7,8781 % 0,46  
Euro 9,5762 9,5809 % 0,82  
Sterlin 10,5425 10,5954 % 1,95  
Frank 8,8703 8,9238 % 0,99  
Riyal 2,0966 2,1071 % 0,58  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 -12,48  
Altın Gr. 464 464 0,03  
Cumhuriyet 3.082 3.129 -2,00  
Tam 3.063 3.141 -9,84  
Yarım 1.481 1.519 -4,76  
Çeyrek 743 760 -2,38  
Gümüş.Ons 23,78 23,82 -0,16  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,00  
B. Petrol 50,42 50,42 0,44  
Seans Raporu 12:56
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru