***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.12.2020 08:32
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFKFTF42112 ISIN KODLU 65 MİLYON TL NOMİNAL TUTARLI BONO İHRACININ SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 65.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKFTF42112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2020
İhraç Fiyatı 0,94516
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 65.000.000-TL nominal tutarlı,TRFKFTF42112 ISIN kodlu ,120 gün vadeli,13.04.2021 itfa tarihli bonolarının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892936
BIST
12:561.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 17,19
|Açılış
|: 1.378
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|Önceki Kapanış
|: 1.371
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1.390
En Düşük
1.378
12:567,8781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,8950
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|Önceki Kapanış
|: 7,8700
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7,9369
En Düşük
7,8410
12:569,5809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0775
|Açılış
|: 9,5750
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,6478
En Düşük
9,5160
12:56464,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,24
|Açılış
|: 463,83
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|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:56
|VERTU
|10,67
|27.391.345
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,92
|973.674
|% 9,97
|
|BASCM
|10,71
|40.466
|% -10,00
|
|BERA
|19,66
|90.973.445
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|2.248.197
|% -9,98
|
|DARDL
|26,18
|1.252.048
|% -9,72
|
|SISE
|7,35
|1.310.183.336
|% 1,66
|
|THYAO
|12,66
|1.242.255.107
|% 2,01
|
|KRVGD
|16,92
|1.188.649.901
|% 6,35
|
|GARAN
|9,72
|986.593.681
|% 1,99
|
|KRDMD
|5,36
|897.117.463
|% 0,56
|
|SISE
|7,35
|1.310.183.336
|% 1,66
|
|PETKM
|4,89
|840.259.373
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,09
|517.695.617
|% 3,00
|
|KRDMD
|5,36
|897.117.463
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,14
|460.034.425
|% 2,61
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8741
|7,8781
|% 0,46
|
|Euro
|9,5762
|9,5809
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,5425
|10,5954
|% 1,95
|
|Frank
|8,8703
|8,9238
|% 0,99
|
|Riyal
|2,0966
|2,1071
|% 0,58
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-12,48
|
|Altın Gr.
|464
|464
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-2,00
|
|Tam
|3.063
|3.141
|-9,84
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-4,76
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,00
|
|B. Petrol
|50,42
|50,42
|0,44
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