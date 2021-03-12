***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKFTF92219 ISIN KODLU 75 MİLYON TL NOMİNAL TUTARLI TAHVİL İHRACININ SATIŞI TAMAMLANMIŞTIRYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 75.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 75.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 09.09.2022Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,95%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,75%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKFTF92219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.09.2021 09.09.2021 10.09.20212 11.03.2022 10.03.2022 11.03.20223 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 75.000.000-TL nominal tutarlı,TRSKFTF92219 ISIN kodlu ,546 gün vadeli,09.09.2022 itfa tarihli tahvilin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917772BIST