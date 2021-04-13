***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKFTF42112 ISIN KODLU 65.000.000-TL NOMİNAL TUTARLI BONONUN İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 65.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.04.2021Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKFTF42112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000İhraç Fiyatı 0,94516Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.04.2021Kayıt Tarihi 12.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.04.2021Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin 65.000.000-TL nominal tutarlı,TRFKFTF42112 ISIN kodlu ,120 gün vadeli,13.04.2021 itfa tarihli bononun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927207BIST