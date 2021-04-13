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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.04.2021 11:02



***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKFTF42112 ISIN KODLU 65.000.000-TL NOMİNAL TUTARLI BONONUN İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 65.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKFTF42112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
İhraç Fiyatı 0,94516
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.04.2021
Kayıt Tarihi 12.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.04.2021
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 65.000.000-TL nominal tutarlı,TRFKFTF42112 ISIN kodlu ,120 gün vadeli,13.04.2021 itfa tarihli bononun itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927207


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Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
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Gümüş Gr. 6,53 6,54 0,03  
B. Petrol 63,59 63,59 0,31  
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