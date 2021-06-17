***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKFTFA2114 ISIN kodlu ,546 gün vadeli,16.12.2021 itfa tarihli tahvilin 2. kupon ödemesi yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 85.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.12.2021Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKFTFA2114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 4,86 Evet2 17.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 4,86 4.131.000 Evet3 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin TRSKFTFA2114 ISIN kodlu ,546 gün vadeli,16.12.2021 itfa tarihli tahvilin 2. kupon ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942798BIST