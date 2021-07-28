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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.07.2021 18:50


Tutar 65.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 65.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,44
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKFTF12316
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.01.2023 25.01.2023 26.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 65.000.000-TL nominal tutarlı,TRSKFTF12316 ISIN kodlu ,546 gün vadeli,26.01.2023 itfa tarihli tahvilin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952413


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KARYE 10,75 95.319.270 % 9,92  
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Dolar 8,5610 8,5637 % 0,05  
Euro 10,1226 10,1364 % 0,14  
Sterlin 11,8667 11,9262 % 0,19  
Frank 9,3545 9,4108 % 0,35  
Riyal 2,2787 2,2902 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 3,19  
Altın Gr. 497 497 1,71  
Cumhuriyet 3.281 3.331 -12,00  
Tam 3.265 3.348 -10,49  
Yarım 1.578 1.619 -5,07  
Çeyrek 792 810 -2,53  
Gümüş.Ons 24,86 24,89 0,18  
Gümüş Gr. 6,86 6,86 0,06  
B. Petrol 74,15 74,15 0,63  
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