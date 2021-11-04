***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKFTFK2211 ISIN KODLU 150 MİLYON TL NOMİNAL TUTARLI TAHVİL İHRACININ SATIŞI TAMAMLANMIŞTIRYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.11.2022Vade (Gün Sayısı) 390Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,90%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,80%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKFTFK2211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 04.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin 150.000.000-TL nominal tutarlı,TRSKFTFK2211 ISIN kodlu ,390 gün vadeli,30.11.2022 itfa tarihli tahvilin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974814BIST