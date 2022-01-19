***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKFTF72218 ISIN KODLU 150 MİLYON TL NOMİNAL TUTARLI BONO İHRACININ SATIŞI TAMAMLANMIŞTIRYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.07.2022Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,88%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKFTF72218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 19.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.07.2022 19.07.2022 20.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.07.2022 19.07.2022 20.07.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin 150.000.000-TL nominal tutarlı,TRFKFTF72218 ISIN kodlu ,182 gün vadeli,20.07.2022 itfa tarihli bononun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995159BIST