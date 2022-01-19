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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.01.2022 14:55
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fa


***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKFTF72218 ISIN KODLU 150 MİLYON TL NOMİNAL TUTARLI BONO İHRACININ SATIŞI TAMAMLANMIŞTIR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,88%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKFTF72218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 19.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.07.2022 19.07.2022 20.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.07.2022 19.07.2022 20.07.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin 150.000.000-TL nominal tutarlı,TRFKFTF72218 ISIN kodlu ,182 gün vadeli,20.07.2022 itfa tarihli bononun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995159


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BASCM 4,87 602.127 % 9,94  
EMNIS 31,46 2.854.433 % 9,92  
HLGYO 2,73 123.002.444 % 9,20  
SANEL 7,86 39.390.569 % 9,17  
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Altın Ons 1.824 1.824 9,91  
Altın Gr. 795 796 6,13  
Cumhuriyet 5.277 5.357 2,00  
Tam 5.249 5.382 2,90  
Yarım 2.537 2.603 1,41  
Çeyrek 1.272 1.302 0,70  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 0,38  
Gümüş Gr. 10,37 10,38 0,16  
B. Petrol 87,89 87,89 0,38  
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