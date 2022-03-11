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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.03.2022 13:24
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fa


***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKFTF92219 ISIN kodlu ,546 gün vadeli,09.09.2022 itfa tarihli tahvilin 2. kupon ödemesi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 75.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,95%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,75%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKFTF92219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 8,95 6.712.500 Evet
2 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 8,95 6.712.500 Evet
3 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSKFTF92219 ISIN kodlu ,546 gün vadeli,09.09.2022 itfa tarihli tahvilin 2. kupon ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009473


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