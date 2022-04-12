***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKFTF42211 ISIN KODLU 200.000.000-TL NOMİNAL TUTARLI BONONUN İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.04.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKFTF42211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 12.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,82821Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri Uzun Vadeli (TR) AA Kısa Vadeli (TR) A1+ 25.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri Uzun Vadeli (TR) AA Kısa Vadeli (TR) A1+ 25.11.2021 EvetEk AçıklamalarŞirketimizin 200.000.000-TL nominal tutarlı,TRFKFTF42211 ISIN kodlu ,364 gün vadeli,12.04.2022 itfa tarihli bononun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019580BIST