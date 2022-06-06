***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKFTFK2216 ISIN KODLU 100 MİLYON TL NOMİNAL TUTARLI BONO İHRACININ SATIŞI TAMAMLANMIŞTIRYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.11.2022Vade (Gün Sayısı) 176Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKFTFK2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 03.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 06.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ AA 25.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 100.000.000-TL nominal tutarlı,TRFKFTFK2216 ISIN kodlu ,176 gün vadeli,29.11.2022 itfa tarihli bononun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034759BIST