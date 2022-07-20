***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKFTF82319 ISIN KODLU 110 MİLYON TL NOMİNAL TUTARLI TAHVİL İHRACININ SATIŞI TAMAMLANMIŞTIRYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 110.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 03.08.2023Vade (Gün Sayısı) 379Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 34,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,29Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKFTF82319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 19.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.08.2023 02.08.2023 03.08.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ AA 25.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 110.000.000-TL nominal tutarlı,TRSKFTF82319 ISIN kodlu ,379 gün vadeli,03.08.2023 itfa tarihli tahvilin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046722BIST