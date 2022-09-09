***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKFTF92219 ISIN kodlu ,546 gün vadeli,09.09.2022 itfa tarihli tahvilin itfası gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 75.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 21.01.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 75.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 09.09.2022Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,95Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,95Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKFTF92219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 11.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 12.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 8,95 6.712.500 Evet2 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 8,95 6.712.500 Evet3 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 8,95 6.712.500 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 8,95 75.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ AA 25.11.2020 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSKFTF92219 ISIN kodlu ,546 gün vadeli,09.09.2022 itfa tarihli tahvilin itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061949BIST