***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2021 14:45
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 45000000 TRY 100
TOPLAM 45000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950678
BIST
14:401.351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,74
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
14:408,5887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0465
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5872
14:4010,1762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0765
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1646
14:40499,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,48
|Açılış
|: 499,98
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler14:38
|EDATA
|7,39
|88.566.552
|% 9,97
|
|YAPRK
|33,74
|18.361.169
|% 9,40
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|34.719.082
|% 8,54
|
|BANVT
|63,90
|1.612.986
|% 8,40
|
|FADE
|14,16
|15.076.614
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.974.851
|% -9,94
|
|EUKYO
|6,70
|3.232.559
|% -9,83
|
|PEKGY
|1,02
|153.935.629
|% -9,73
|
|GARAN
|8,55
|609.599.345
|% -1,04
|
|SASA
|27,48
|450.180.787
|% 3,85
|
|THYAO
|13,27
|365.926.167
|% 0,23
|
|KRDMD
|7,21
|290.761.305
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,25
|235.051.105
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,02
|153.935.629
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|235.051.105
|% -0,88
|
|GARAN
|8,55
|609.599.345
|% -1,04
|
|TSKB
|1,21
|55.682.229
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,79
|75.262.695
|% -1,10
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5874
|8,5904
|% -0,52
|
|Euro
|10,1722
|10,1786
|% -0,72
|
|Sterlin
|11,8679
|11,9274
|% -0,72
|
|Frank
|9,3403
|9,3966
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2856
|2,2970
|% -0,42
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|2,51
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|12,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|8,90
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|4,31
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,22
|