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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.07.2021 14:45



***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 45000000 TRY 100
TOPLAM 45000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950678


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  1.357  
En Yüksek
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1.344
BIST En Aktif Hisseler14:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 7,39 88.566.552 % 9,97  
YAPRK 33,74 18.361.169 % 9,40  
TKURU 214,40 2.067.899 % 8,56  
EDIP 3,43 34.719.082 % 8,54  
BANVT 63,90 1.612.986 % 8,40  
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14:38 Alış Satış %  
Dolar 8,5874 8,5904 % -0,52  
Euro 10,1722 10,1786 % -0,72  
Sterlin 11,8679 11,9274 % -0,72  
Frank 9,3403 9,3966 % -0,61  
Riyal 2,2856 2,2970 % -0,42  
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14:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 2,51  
Altın Gr. 500 500 -1,63  
Cumhuriyet 3.311 3.361 12,00  
Tam 3.293 3.376 8,90  
Yarım 1.591 1.633 4,31  
Çeyrek 798 816 2,15  
Gümüş.Ons 26,09 26,12 -0,09  
Gümüş Gr. 7,21 7,21 -0,06  
B. Petrol 75,38 75,38 0,22  
Seans Raporu 14:38
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