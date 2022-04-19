***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.04.2022 16:41
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CENGİZ EROLDU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB.A.Ş. CEO Bağımsız Üye İÇ KONTROLDEN SORUMLU ÜYE
FİDAN SEVİLMİŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını FİNANSMAN MÜDÜRÜ 0 Bağımsız Üye KREDİ KOMİTESİ
ANDRE FAINA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ FIDIS S.p.A. CEO 0 Bağımsız Üye
FABRIZIO RENZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 0 0 Bağımsız Üye
MELİH POYRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.03.2022 KOÇ HOLDİNG A.Ş. - DİREKTÖR Bağımsız Üye
POLAT ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici KOÇ HOLDİNG A.Ş. - CFO Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022071
BIST
17:562.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,39
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
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2.533
En Düşük
2.491
17:5614,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 14,6730
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|Önceki Kapanış
|: 14,6350
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En Düşük
14,6258
17:5615,8255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 15,8600
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|Önceki Kapanış
|: 15,8200
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15,8615
En Düşük
15,7630
17:56922,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -8,95
|Açılış
|: 922,02
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler17:56
|DAGHL
|19,29
|10.243.692
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.622.044
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.992.121
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|288.223.617
|% 9,80
|
|BOSSA
|45,42
|53.432.494
|% 9,76
|
|ISGYO
|11,07
|54.860.879
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.333.429
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.250.211
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.033.270
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.368.942
|% -9,88
|
|THYAO
|38,56
|4.537.722.803
|% 2,44
|
|GARAN
|14,24
|3.443.833.846
|% -1,25
|
|KRDMD
|16,30
|2.668.102.551
|% 0,99
|
|YKBNK
|5,25
|2.514.851.166
|% 0,19
|
|TUPRS
|255,50
|2.135.646.837
|% 1,59
|
|ODAS
|2,53
|1.406.986.266
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|976.240.766
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,25
|2.514.851.166
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,91
|1.092.435.424
|% 0,34
|
|HALKB
|6,02
|1.496.648.589
|% 2,21
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6608
|14,6657
|% 0,20
|
|Euro
|15,8149
|15,8255
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,0049
|19,1002
|% 0,08
|
|Frank
|15,3951
|15,4878
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9000
|3,9196
|% 0,39
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-23,54
|
|Altın Gr.
|920
|921
|-10,87
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,32
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,73
|