***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2022 11:41
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KOÇ FIAT SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. SİGORTA ARACILIĞI 1250000 1250000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047706
BIST
11:362.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 15,03
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
11:3617,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1051
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7680
11:3618,2886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0874
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,1811
11:36990,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,17
|Açılış
|: 990,24
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler11:34
|NTGAZ
|9,84
|27.739.265
|% 9,94
|
|BMSCH
|12,87
|19.221.157
|% 8,06
|
|AKFGY
|2,57
|160.394.917
|% 7,98
|
|BIZIM
|20,50
|34.076.957
|% 7,95
|
|DOBUR
|56,60
|8.021.352
|% 7,81
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|RTALB
|9,77
|50.332.361
|% -4,31
|
|ESCAR
|53,55
|8.025.665
|% -4,12
|
|KZBGY
|82,75
|12.039.343
|% -3,78
|
|THYAO
|50,20
|1.484.374.497
|% 1,33
|
|EKGYO
|3,25
|892.690.246
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,81
|578.289.618
|% 0,00
|
|TUPRS
|262,90
|400.985.875
|% 3,91
|
|GARAN
|15,36
|396.761.877
|% -1,85
|
|EKGYO
|3,25
|892.690.246
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,55
|266.570.478
|% 4,03
|
|YKBNK
|4,81
|578.289.618
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,57
|160.394.917
|% 7,98
|
|TSKB
|2,42
|152.098.988
|% -0,41
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8706
|17,8777
|% 0,59
|
|Euro
|18,2611
|18,2804
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,4435
|21,5510
|% 0,41
|
|Frank
|18,4675
|18,5788
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7416
|4,7654
|% 0,52
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|3,78
|
|Altın Gr.
|991
|991
|7,60
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.666
|6.728
|12,00
|
|Yarım
|3.248
|3.289
|6,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.644
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,97
|