***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKOÇ FIAT SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. SİGORTA ARACILIĞI 5000000 5000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099989BIST