***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.06.2023 11:35
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CENGİZ EROLDU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB.A.Ş. CEO Bağımsız Üye İÇ KONTROLDEN SORUMLU ÜYE
FİDAN SEVİLMİŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını FİNANSMAN MÜDÜRÜ 0 Bağımsız Üye KREDİ KOMİTESİ
ANDRE FAINA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ FIDIS S.p.A. CEO 0 Bağımsız Üye
FABRIZIO RENZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 0 0 Bağımsız Üye
POLAT ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici KOÇ HOLDİNG A.Ş. - CFO Bağımsız Üye
AHMET TAŞANGİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.04.2023 İcrada Görevli Değil KOÇ HOLDİNG - KOORDİNATÖR Evet 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160768
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13:385.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
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|Açılış
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|: 1.466,78
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1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler13:38
|AVHOL
|88,55
|108.216.773
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|15.342.957
|% 10,00
|
|MACKO
|83,15
|78.607.021
|% 9,99
|
|BIGCH
|22,46
|58.553.751
|% 9,99
|
|VKFYO
|20,60
|43.252.716
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|575.164
|% -10,00
|
|BMSTL
|54,30
|37.314.254
|% -9,95
|
|IHAAS
|103,60
|22.253.408
|% -7,99
|
|EMNIS
|51,00
|5.224.645
|% -7,52
|
|KAPLM
|90,50
|57.635.014
|% -6,75
|
|THYAO
|172,20
|3.567.065.855
|% 0,47
|
|YKBNK
|12,52
|1.606.553.979
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,14
|1.575.641.293
|% 0,53
|
|KCHOL
|96,65
|1.333.326.874
|% 0,68
|
|ASELS
|49,46
|1.248.188.792
|% 2,02
|
|YKBNK
|12,52
|1.606.553.979
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,14
|1.575.641.293
|% 0,53
|
|ISCTR
|13,33
|1.088.342.130
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,67
|429.512.830
|% 0,30
|
|KOZAL
|20,70
|1.165.909.750
|% 1,67
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5702
|23,5747
|% 0,06
|
|Euro
|25,7325
|25,7393
|% 0,06
|
|Sterlin
|29,8585
|30,0083
|% -0,40
|
|Frank
|26,1510
|26,3085
|% 0,05
|
|Riyal
|6,2618
|6,2932
|% -0,01
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.465
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.789
|19,00
|
|Tam
|9.594
|9.838
|18,43
|
|Yarım
|4.667
|4.776
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.337
|2.388
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,48
|17,50
|-0,06
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|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,21
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