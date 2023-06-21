***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCENGİZ EROLDU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB.A.Ş. CEO Bağımsız Üye İÇ KONTROLDEN SORUMLU ÜYEFİDAN SEVİLMİŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını FİNANSMAN MÜDÜRÜ 0 Bağımsız Üye KREDİ KOMİTESİANDRE FAINA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ FIDIS S.p.A. CEO 0 Bağımsız ÜyeFABRIZIO RENZI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 0 0 Bağımsız ÜyePOLAT ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici KOÇ HOLDİNG A.Ş. - CFO Bağımsız ÜyeAHMET TAŞANGİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.04.2023 İcrada Görevli Değil KOÇ HOLDİNG - KOORDİNATÖR Evet 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160768BIST