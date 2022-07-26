***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.07.2022 19:25
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/07/2022
Karar Sayısı
2022-9
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 26/07/2022 KARAR SAYISI : 2022 - 9 Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2022- 30.06.2022 dönemine ait, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve BDDK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile yıllık Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), BDDK düzenlemeleri doğrultusunda •Tarafımızca incelendiğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Fidan SEVİLMİŞCengiz EROLDU Genel MüdürYönetim Kurulu Başkanı (Finansal Raporlamadan Sorumlu)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047904
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|PRKAB
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|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
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|YEOTK
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|EMNIS
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|Satış
|%
|
|Dolar
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|17,8782
|% 0,11
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|Euro
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|Sterlin
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|Frank
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|Riyal
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|% 0,31
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|Alış
|Satış
|%
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|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.700
|6.799
|86,00
|
|Yarım
|3.264
|3.324
|42,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.661
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,44
|
|Gümüş Gr.
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|11,00
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