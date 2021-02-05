***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması









***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Geçici Olarak DurdurulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası kurulunun 29.01.2021 tarihli izni ile 06.02.2021 tarihinde sona erecek olan portföy yöenticiliği faaliyetlerinin gecici olarak durudurulmasına ilişkin süre kandi talebimiz üzerine bir yıl daha uzatılmıştır..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907821BIST