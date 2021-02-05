***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması
05.02.2021 14:47
***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması )
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Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası kurulunun 29.01.2021 tarihli izni ile 06.02.2021 tarihinde sona erecek olan portföy yöenticiliği faaliyetlerinin gecici olarak durudurulmasına ilişkin süre kandi talebimiz üzerine bir yıl daha uzatılmıştır..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907821
BIST
16:311.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,64
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:317,0581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0777
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0529
16:318,4766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0739
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
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8,5826
En Düşük
8,4640
16:31409,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,17
|Açılış
|: 409,46
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:31
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.270.074
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.959.890
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|VERTU
|28,62
|29.490.795
|% -5,86
|
|CELHA
|23,48
|9.098.503
|% -5,17
|
|KOZAL
|129,80
|1.923.501.643
|% 6,83
|
|SISE
|7,74
|1.183.295.262
|% 0,39
|
|GARAN
|9,97
|901.778.397
|% 0,50
|
|TCELL
|16,91
|822.326.600
|% 1,08
|
|DOHOL
|4,11
|776.282.032
|% 0,00
|
|TSKB
|1,85
|408.307.486
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,73
|566.182.038
|% 6,64
|
|EKGYO
|2,49
|492.675.971
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,11
|776.282.032
|% 0,00
|
|SISE
|7,74
|1.183.295.262
|% 0,39
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0535
|7,0581
|% -1,09
|
|Euro
|8,4715
|8,4766
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,6620
|9,7104
|% -0,68
|
|Frank
|7,8068
|7,8538
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8819
|1,8913
|% -0,78
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|10,63
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|2.705
|2.745
|-40,00
|
|Tam
|2.692
|2.760
|-32,77
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|-15,85
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,35
|59,35
|0,34
|