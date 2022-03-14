***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ve Şirketimize 04.03.2022 tarihinde tebliğ edilen 25.02.2022 tarih ve 27854 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2022 tarih ve 10/268 sayılı toplantısında Şirketimizin faaliyet izni ve yetki belgesinin iptal edildiği bildirilmiştir., .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010470BIST