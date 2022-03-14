***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.03.2022 22:24
***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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21.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ve Şirketimize 04.03.2022 tarihinde tebliğ edilen 25.02.2022 tarih ve 27854 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2022 tarih ve 10/268 sayılı toplantısında Şirketimizin faaliyet izni ve yetki belgesinin iptal edildiği bildirilmiştir.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010470
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,63
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
18:0514,7849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0196
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
18:0516,2688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1309
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3007
En Düşük
15,9026
18:05927,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -13,76
|Açılış
|: 927,57
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|4,51
|54.940.825
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|114.005.475
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.064.065
|% 9,99
|
|MERIT
|31,72
|9.358.250
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.565.776
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,87
|139.917.165
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|173.922.902
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,39
|22.763.385
|% -9,23
|
|ISBTR
|58.101,00
|1.045.504
|% -9,22
|
|ULUSE
|59,05
|3.708.629
|% -7,01
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,76
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 8,50
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 4,39
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 1,63
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 1,32
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7712
|14,7849
|% 0,13
|
|Euro
|16,1921
|16,2688
|% 0,81
|
|Sterlin
|19,1458
|19,2418
|% -0,23
|
|Frank
|15,6717
|15,7661
|% -0,37
|
|Riyal
|3,9240
|3,9437
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-29,00
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-14,45
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|-0,37
|
|B. Petrol
|105
|105
|-7,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866