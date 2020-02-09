***KGP* *KLN*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması









***KGP******KLN*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması )İlgili Şirketler [KLN]İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Geçici Olarak DurdurulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02:2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin faaliyetleri kendi talebimiz üzerine Sermaye Piyasası kurulunun 06.02.2020 tarihli izni ile 06.02.2020 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçeci olarak durdurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817811BIST