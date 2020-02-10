***KGP* *KLN*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması
10.02.2020 14:31
***KGP******KLN*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması )
İlgili Şirketler [KLN]
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Türkçe
Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin faaliyetinin durudrulmasına ilişkin açıklama bildirimi sevhen KLN kodu ile yapılmış olup bildirimimizin ilgili şirket ile ilgisi bulunmmaktadır.
İş bu açıklama düzeltme amacıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817961
BIST
16:54117.619
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -3.396,38
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:546,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:546,5853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:54304,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,60
|Açılış
|: 304,35
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.161.162
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.484.849
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,69
|50.491.367
|% 10,11
|
|DESA
|5,53
|45.989.078
|% 7,59
|
|KRTEK
|3,88
|11.763.515
|% 7,18
|
|DOKTA
|46,42
|61.566.809
|% -14,75
|
|LINK
|28,50
|3.632.248
|% -14,41
|
|GYHOL
|25,34
|9.539.011
|% -13,22
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|BURVA
|14,50
|150.568
|% -11,04
|
|THYAO
|13,96
|1.856.898.358
|% -3,52
|
|TSPOR
|3,39
|841.046.010
|% 6,94
|
|PETKM
|3,96
|588.039.376
|% -3,65
|
|ASELS
|23,76
|532.359.173
|% -2,86
|
|KRDMD
|2,79
|513.284.770
|% -4,78
|
|IHLGM
|1,22
|379.422.860
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,39
|841.046.010
|% 6,94
|
|EKGYO
|1,62
|369.690.040
|% -3,57
|
|KRDMD
|2,79
|513.284.770
|% -4,78
|
|ODAS
|2,10
|380.184.971
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7586
|7,7975
|% 0,38
|
|Frank
|6,1316
|6,1685
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6000
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,75
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|5,04
|
|Yarım
|969
|994
|2,44
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,23
|