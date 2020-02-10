***KGP* *KLN*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması









***KGP******KLN*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması )İlgili Şirketler [KLN]İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Geçici Olarak DurdurulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin faaliyetinin durudrulmasına ilişkin açıklama bildirimi sevhen KLN kodu ile yapılmış olup bildirimimizin ilgili şirket ile ilgisi bulunmmaktadır.İş bu açıklama düzeltme amacıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817961BIST