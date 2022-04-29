***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/04/2022Karar Sayısı57SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıKalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetim A.Ş. Kalkınma Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Finansal Raporuna İlişkin Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026222BIST