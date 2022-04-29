***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.357.214Net Dönem Karı (Zararı)-1.356.784NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-48.819Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili DüzeltmelerGerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -8.185Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -40.634Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER40.204Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -430Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12 40.634FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.365.399Alınan TemettüAlınan Faiz12 8.185Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.032.203Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 19.032.203Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitKredi ÖdemeleriFaiz ÖdemeleriAlınan KredilerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.674.989Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.674.989DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 17.674.989Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 17.674.989Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo AlacaklarıTakas AlacaklarıDiğer Alacaklar5 430Finansal VarlıklarTeminata Verilen Finansal VarlıklarDiğer VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR17.675.419YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıTakas BorçlarıKredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar5 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.675.419Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1-10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -1.356.784Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 19.032.203Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17.675.419Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.185Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 40.634Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12-13 1.083ESAS FAALİYET GELİRLERİ49.902Yönetim Ücretleri8 -1.175.900Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -8.178MKK ÜcretleriDenetim ÜcretleriDanışmanlık Ücretleri8 -221.250Kurul ÜcretleriKomisyon ve Diğer İşlem ÜcretleriEsas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -1.358ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.406.686ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.356.784FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.356.784DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.356.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026031BIST