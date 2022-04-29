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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 20:40
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.357.214
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.356.784
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-48.819
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.185
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -40.634
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
40.204
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -430
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 40.634
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.365.399
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
12 8.185
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.032.203
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 19.032.203
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.674.989
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.674.989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 17.674.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 17.674.989
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
5 430
Finansal Varlıklar
0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
Diğer Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
17.675.419
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0
Takas Borçları
0
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
5 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.675.419


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1-10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -1.356.784
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 19.032.203
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.675.419


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.185
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 40.634
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12-13 1.083
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
49.902
Yönetim Ücretleri
8 -1.175.900
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -8.178
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
0
Danışmanlık Ücretleri
8 -221.250
Kurul Ücretleri
0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -1.358
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.406.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.356.784
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.356.784
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.356.784



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026031


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Altın Gr. 891 891 -0,02  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,61 22,64 -0,02  
Gümüş Gr. 10,82 10,83 -0,00  
B. Petrol 108 108 0,06  
Seans Raporu 18:05
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