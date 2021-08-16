***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
16.08.2021 15:12
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
30.06.2021 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958266
BIST
15:111.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
15:118,4742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0429
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
15:1110,0036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0488
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
15:11483,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,24
|Açılış
|: 483,29
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler15:11
|VKING
|8,36
|1.830.054
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.503.007
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|DAGI
|3,83
|89.828.989
|% -9,88
|
|KGYO
|7,03
|28.404.100
|% -9,29
|
|MARKA
|4,90
|3.735.596
|% -5,77
|
|DOBUR
|20,06
|1.782.403
|% -4,39
|
|IEYHO
|0,90
|4.109.556
|% -4,26
|
|GARAN
|9,44
|1.129.434.396
|% 1,83
|
|THYAO
|12,60
|594.919.777
|% 1,45
|
|AKBNK
|5,66
|528.497.158
|% 3,28
|
|YKBNK
|2,56
|485.540.999
|% 2,81
|
|ISCTR
|5,57
|363.914.257
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,56
|485.540.999
|% 2,81
|
|GARAN
|9,44
|1.129.434.396
|% 1,83
|
|ODAS
|1,39
|149.735.951
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,66
|528.497.158
|% 3,28
|
|ISCTR
|5,57
|363.914.257
|% 2,96
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4719
|8,4742
|% -0,50
|
|Euro
|9,9630
|10,0036
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,7098
|11,7685
|% -0,56
|
|Frank
|9,2323
|9,2879
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2514
|2,2627
|% -0,57
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-5,15
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.255
|-30,00
|
|Tam
|3.192
|3.273
|-28,58
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|-13,82
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,91
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,38
|69,38
|-1,21
|