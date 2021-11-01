***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 14:29
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 30.09.2021 Tarihli Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973387
BIST
15:181.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,83
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.535
En Düşük
1.516
15:189,5415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0481
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
15:1811,0524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0615
|Açılış
|: 11,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
15:18547,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,13
|Açılış
|: 547,89
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ZRGYO
|2,20
|8.925.407
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.588.201
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|131.660.425
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|101.019.832
|% 9,96
|
|KARYE
|24,30
|85.765.949
|% 9,95
|
|EGSER
|14,27
|41.212.819
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|291.046.248
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.044.876
|% -9,91
|
|NUGYO
|14,32
|32.098.334
|% -8,21
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,12
|1.961.622.766
|% 2,74
|
|SISE
|8,46
|719.214.222
|% -2,31
|
|THYAO
|15,32
|710.726.572
|% 2,34
|
|AKBNK
|5,95
|522.552.578
|% 1,54
|
|BIMAS
|62,75
|515.332.637
|% 0,97
|
|GARAN
|10,12
|1.961.622.766
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,80
|473.859.922
|% 2,56
|
|DOHOL
|2,74
|265.915.113
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,03
|180.014.018
|% 3,05
|
|AKBNK
|5,95
|522.552.578
|% 1,54
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5397
|9,5415
|% -0,50
|
|Euro
|11,0440
|11,0524
|% -0,55
|
|Sterlin
|13,0065
|13,0718
|% -0,55
|
|Frank
|10,4091
|10,4719
|% -0,18
|
|Riyal
|2,5357
|2,5484
|% -0,52
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|6,72
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.618
|3.672
|17,00
|
|Tam
|3.597
|3.687
|11,10
|
|Yarım
|1.739
|1.784
|5,37
|
|Çeyrek
|872
|892
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,86
|
Seans Raporu
15:18
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