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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

26.10.2022 16:34
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 30.09.2022 Tarihli Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074336


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 11,00 48.764.609 % 10,00  
DITAS 38,50 19.299.383 % 10,00  
TUREX 16,07 30.769.890 % 9,99  
DERHL 7,27 136.692.552 % 9,98  
MRSHL 340,80 34.189.647 % 9,97  
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Dolar 18,6027 18,6157 % 0,07  
Euro 18,6349 18,6430 % 0,50  
Sterlin 21,4373 21,5448 % 0,75  
Frank 18,7130 18,8258 % 0,44  
Riyal 4,9369 4,9617 % 0,06  
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16:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 9,61  
Altın Gr. 995 996 6,89  
Cumhuriyet 6.665 6.765 15,00  
Tam 6.693 6.757 -1,00  
Yarım 3.261 3.300 -1,00  
Çeyrek 1.636 1.653 1,00  
Gümüş.Ons 19,46 19,49 0,13  
Gümüş Gr. 11,66 11,67 0,08  
B. Petrol 92,07 92,07 0,33  
Seans Raporu 16:19
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