***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.10.2022 16:34
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 30.09.2022 Tarihli Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074336
BIST
16:213.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 4,79
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.965
16:2118,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
16:2118,6613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1105
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
16:21995,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,32
|Açılış
|: 995,11
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler16:19
|HEDEF
|11,00
|48.764.609
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|19.299.383
|% 10,00
|
|TUREX
|16,07
|30.769.890
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|136.692.552
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|34.189.647
|% 9,97
|
|AGYO
|7,53
|58.368.524
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,45
|3.381.836
|% -6,21
|
|ACSEL
|58,60
|60.327.325
|% -5,48
|
|OZRDN
|15,89
|22.553.022
|% -4,39
|
|THYAO
|100,30
|4.066.324.882
|% -0,20
|
|AKBNK
|15,77
|2.652.023.790
|% 1,61
|
|ASELS
|32,84
|2.287.263.382
|% 2,95
|
|SISE
|33,76
|2.037.583.933
|% -0,18
|
|TUPRS
|367,40
|1.976.506.442
|% -1,90
|
|EKGYO
|4,62
|1.487.321.311
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,10
|640.376.181
|% -2,78
|
|TSKB
|3,09
|923.893.971
|% -2,83
|
|ODAS
|8,03
|1.382.579.935
|% 4,15
|
|AKBNK
|15,77
|2.652.023.790
|% 1,61
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6027
|18,6157
|% 0,07
|
|Euro
|18,6349
|18,6430
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,4373
|21,5448
|% 0,75
|
|Frank
|18,7130
|18,8258
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,06
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|9,61
|
|Altın Gr.
|995
|996
|6,89
|
|Cumhuriyet
|6.665
|6.765
|15,00
|
|Tam
|6.693
|6.757
|-1,00
|
|Yarım
|3.261
|3.300
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.653
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,08
|
|B. Petrol
|92,07
|92,07
|0,33
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34NTHOL
Yüzde 5.02 oranında artışla 14.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 162, 906 adet işlem
-
16:33IHGZT
Yüzde 5.13 oranında artışla 0.82 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 568, 358 adet işlem
-
16:32XU100
Endeks 3, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 47, 076.00 milyon TL de
-
16:32MPARK
Yüzde 5.06 oranında artışla 64.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 184, 239 adet işlem
-
16:31TUKAS
Yüzde 7.46 oranında artışla 18.59 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 964, 616 adet işlem