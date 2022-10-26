***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 16:33
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 1.800 -270 1.530 1.530
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.372
Sermaye Arttırımı
1.200
Dönem Sonu Bakiyeler
13 3.000 -270 1.372 4.102 4.102
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 3.000 -270 2.543 5.273 5.273
Transferler
123 2.420 -2.543
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.508 8.508 8.508
Sermaye Arttırımı
1.000 -1.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 21 21
Dönem Sonu Bakiyeler
13 4.000 123 1.171 8.508 13.802 13.802
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.005 778
Dönem Karı (Zararı)
8.508 1.372
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.232 148
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
372 1
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
169 -37
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
169 -37
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
122 174
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
122 174
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.569 10
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.794 -742
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14 11
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14 11
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118 -2.278
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -2.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
118 82
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.781 1.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.714 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.563 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
849 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.946 778
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.941 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-241 -14
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-241 -14
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-162 -14
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-430 1.163
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.200
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.200
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7 1
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-7 1
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-423 -38
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.334 1.927
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.334 1.927
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.619 1.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.953 3.504
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.953 6.619
Ticari Alacaklar
5 0 21
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 21
Diğer Alacaklar
5 14 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 14 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.027 288
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.027 288
Diğer Dönen Varlıklar
0 8
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 8
ARA TOPLAM
17.994 6.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.994 6.936
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
128 1
Mobilya ve Demirbaşlar
8 128 1
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.351 527
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
77 3
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 77 3
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 280 200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.836 731
TOPLAM VARLIKLAR
19.830 7.667
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
663 301
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
663 301
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 663 301
Ticari Borçlar
5 214 96
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 69
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 214 27
Diğer Borçlar
15 6
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15 6
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.781 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 1.547 839
Kısa Vadeli Karşılıklar
960 820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 960 820
ARA TOPLAM
5.180 2.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.180 2.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
762 275
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
762 275
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 762 275
Uzun Vadeli Karşılıklar
86 57
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 86 57
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
848 332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.028 2.394
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.802 5.273
Ödenmiş Sermaye
13 4.000 3.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123 0
Yasal Yedekler
13 123 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 1.171 -270
Net Dönem Karı veya Zararı
8.508 2.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.802 5.273
TOPLAM KAYNAKLAR
19.830 7.667
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 19.816 5.547 7.483 3.313
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.816 5.547 7.483 3.313
BRÜT KAR (ZARAR)
19.816 5.547 7.483 3.313
Genel Yönetim Giderleri
16 -9.871 -4.304 -5.059 -1.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 477 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -86 -2 -1 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.336 1.241 2.423 1.972
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 1.155 249 551 155
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.491 1.490 2.974 2.127
Finansman Giderleri
18 -122 -75 -59 -31
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.369 1.415 2.915 2.096
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.861 -43 -749 -180
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.941 -970
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 80 -43 221 -180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.508 1.372 2.166 1.916
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.508 1.372 2.166 1.916
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.508 1.372 2.166 1.916
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.508 1.372 2.166 1.916
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.508 1.372 2.166 1.916
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074334
BIST