***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 1.800 -270 1.530 1.530Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.372Sermaye Arttırımı1.200Dönem Sonu Bakiyeler13 3.000 -270 1.372 4.102 4.102Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 3.000 -270 2.543 5.273 5.273Transferler123 2.420 -2.543Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.508 8.508 8.508Sermaye Arttırımı1.000 -1.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)21 21 21Dönem Sonu Bakiyeler13 4.000 123 1.171 8.508 13.802 13.802Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.005 778Dönem Karı (Zararı)8.508 1.372Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.232 148Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler372 1Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler169 -37Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler169 -37Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler122 174Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler122 174Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.569 10Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.794 -742Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14 11İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14 11İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler118 -2.278İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -2.360İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)118 82Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.781 1.527İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.714 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.563 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)849 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.946 778Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.941 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-241 -14Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-241 -14Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-162 -14Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-79 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-430 1.163Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.200Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.200İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-7 1Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-7 1Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-423 -38YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.334 1.927Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.334 1.927DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.619 1.577DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.953 3.504Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.953 6.619Ticari Alacaklar5 0 21İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 21Diğer Alacaklar5 14 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 14 0Peşin Ödenmiş Giderler6 4.027 288İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 4.027 288Diğer Dönen Varlıklar0 8İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 8ARA TOPLAM17.994 6.936TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.994 6.936DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar128 1Mobilya ve Demirbaşlar8 128 1Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.351 527Maddi Olmayan Duran Varlıklar77 3Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 77 3Ertelenmiş Vergi Varlığı10 280 200TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.836 731TOPLAM VARLIKLAR19.830 7.667KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları663 301İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları663 301Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 663 301Ticari Borçlar5 214 96İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 0 69İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 214 27Diğer Borçlar15 6İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15 6Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.781 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 1.547 839Kısa Vadeli Karşılıklar960 820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 960 820ARA TOPLAM5.180 2.062TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.180 2.062UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar762 275İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar762 275Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 762 275Uzun Vadeli Karşılıklar86 57Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 86 57TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER848 332TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.028 2.394ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.802 5.273Ödenmiş Sermaye13 4.000 3.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler123 0Yasal Yedekler13 123 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 1.171 -270Net Dönem Karı veya Zararı8.508 2.543TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.802 5.273TOPLAM KAYNAKLAR19.830 7.667Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 19.816 5.547 7.483 3.313TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.816 5.547 7.483 3.313BRÜT KAR (ZARAR)19.816 5.547 7.483 3.313Genel Yönetim Giderleri16 -9.871 -4.304 -5.059 -1.341Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 477 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -86 -2 -1 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.336 1.241 2.423 1.972Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 1.155 249 551 155FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.491 1.490 2.974 2.127Finansman Giderleri18 -122 -75 -59 -31SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.369 1.415 2.915 2.096Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.861 -43 -749 -180Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.941 -970Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 80 -43 221 -180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.508 1.372 2.166 1.916DÖNEM KARI (ZARARI)8.508 1.372 2.166 1.916Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.508 1.372 2.166 1.916Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.508 1.372 2.166 1.916Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.508 1.372 2.166 1.916http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074334BIST