***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022-31.03.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Tablo ve DipnotlarDeğişikliğin NedeniCari Dönem Finansal Durum Tablosu ve Dipnot Verilerinin Sehven Yanlış GirilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiSöz konusu değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalar31.03.2022 Tarihli Finansal Tablo Bildiriminine İlişkin Genel Açıklama ve ekinin güncellenmesi ile ilgili olarak söz konusu rapor düzeltilmiş şekilde duyuru yapılacaktır.Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036663BIST