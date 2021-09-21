***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.ISIN Kodu TRYKLGS00028Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıl 6 (altı) aydır.Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon, Türkiye'de girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile ülke kalkınmasını desteklemeyi ve uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, işbu içtüzük, ihraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinde yer alan sınırlamalara uymak kaydıyla(i) Kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde faaliyet gösteren,savunma sanayi sektörüne ilişkin ürün ve uygulamaları olabilecek,(ii) Yüksek teknoloji odaklı üretimi ve yeni teknolojiler geliştirilmesini hedefleyen,(iii) Kritik teknolojilerde yurtdışı bağımlılığı azaltan,(ii)İhracatı artırma ve/veya ithal ikamesi potansiyeli yüksek,(iii)Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme potansiyelinden ve bölgesel güç olma vizyonundan fayda sağlayacak ve stratejik coğrafi lokasyon, görece düşük maliyetli kalifiye personel gibi Türkiye' ye özgü unsurlar içeren rekabet ve avantajına sahip olanşirketler öncelikli olmak üzere, büyüme finansmanı ve profesyonel yönetim ile beraber uluslararası alanda rekabetçi hale gelebilmeleri amacıyla, bu yenilikçi şirketlere katılım finans ilke ve standartlarına uygun olarak mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (örneğin sermaye ve sermaye benzeri yatırım araçları ile ) yatırım yapabilir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİbrahim Halil ÖZTOPSeçkin YELMENTuran EROLHakan YURDAKULHüseyin TUNÇİsmail DEMİRİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul (+90) 216 6368984 info-tkf@kalkinma.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaAlev SAĞIROĞLU Yönetici +90 216 636 4111 alev.sagiroglu@kalkinma.com.trAyşe Asiye YİĞİT Uzman +90 216 636 4694 asiye.yigit@kalkinma.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964649BIST