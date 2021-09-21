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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.09.2021 10:17



***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ISIN Kodu TRYKLGS00010
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) -
Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıl 6 (altı) aydır.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon, Türkiye'de girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile ülke kalkınmasını desteklemeyi ve uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, işbu içtüzük, ihraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinde yer alan sınırlamalara uymak kaydıyla
(i) Kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde faaliyet gösteren,
(ii) İhracatı artırma ve/veya ithal ikamesi potansiyeli yüksek,
(iii) Tüketici talebi doğrultusunda büyüyen, yerel demografik trendler ve Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyelinden fayda sağlayacak ve stratejik coğrafi lokasyon, görece düşük maliyetli kalifiye personel, yüksek ve genç nüfus gibi Türkiye'ye özgü unsurlar ile rekabet avantajına sahip olan
şirketler öncelikli olmak üzere, büyüme finansmanı ve profesyonel yönetim ile beraber uluslararası alanda rekabetçi hale gelebilmeleri amacıyla, bu şirketlere Katılım Finans İlke ve Standartlarına uygun olarak mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (örneğin sermaye ve sermaye benzeri yatırım araçları ile) yatırım yapabilir.


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Halil ÖZTOP
Seçkin YELMEN
Turan EROL
Hakan YURDAKUL
Hüseyin TUNÇ
İsmail DEMİR

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye / İstanbul (+90) 216 6368984 info-tkf@kalkinma.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Alev SAĞIROĞLU Yönetici +90 216 636 4111 alev.sagiroglu@kalkinma.com.tr
Ayşe Asiye YİĞİT Uzman +90 216 636 4694 asiye.yigit@kalkinma.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964650


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