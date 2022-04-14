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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.04.2022 16:47
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alev SAĞIROĞLU 28.09.2021 25 SPL Düzey 3 Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Halil ÖZTOP
Turan EROL
Hakan YURDAKUL
Hüseyin TUNÇ
İsmail DEMİR
Cengiz YÖNEZER
Merve YAŞAROĞLU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020685


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BIST En Aktif Hisseler17:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 89,10 68.535.242 % 10,00  
IHAAS 15,40 14.176.112 % 10,00  
DAPGM 27,14 155.111.517 % 9,97  
EKGYO 2,98 2.557.687.641 % 9,96  
ESCAR 34,00 94.040.952 % 9,96  
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17:39 Alış Satış %  
Dolar 14,6202 14,6339 % 0,27  
Euro 15,7828 15,8000 % -0,72  
Sterlin 19,0309 19,1263 % -0,28  
Frank 15,4628 15,5560 % -0,55  
Riyal 3,8892 3,9088 % 0,24  
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17:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.969 1.970 -8,53  
Altın Gr. 924 924 -4,36  
Cumhuriyet 6.132 6.225 -9,00  
Tam 6.108 6.260 -6,46  
Yarım 2.952 3.028 -3,12  
Çeyrek 1.481 1.514 -1,56  
Gümüş.Ons 25,52 25,55 -0,21  
Gümüş Gr. 11,96 11,97 -0,12  
B. Petrol 108 108 -0,85  
Seans Raporu 17:39
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