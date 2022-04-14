***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.04.2022 16:47
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alev SAĞIROĞLU 28.09.2021 25 SPL Düzey 3 Lisansı
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Halil ÖZTOP
Turan EROL
Hakan YURDAKUL
Hüseyin TUNÇ
İsmail DEMİR
Cengiz YÖNEZER
Merve YAŞAROĞLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020687
BIST
17:412.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,49
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
17:4114,6327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0385
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
17:4115,7912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1227
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
17:41926,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,64
|Açılış
|: 926,64
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ASUZU
|89,10
|68.535.242
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.176.112
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|155.111.517
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.687.641
|% 9,96
|
|ESCAR
|34,00
|94.040.952
|% 9,96
|
|ISGYO
|12,04
|8.738.584
|% -9,95
|
|YYAPI
|1,09
|28.452.320
|% -8,40
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,20
|12.794.767
|% -6,40
|
|MIPAZ
|6,35
|16.548.143
|% -4,51
|
|THYAO
|37,32
|4.667.352.719
|% 0,92
|
|GARAN
|13,71
|2.864.171.471
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.687.641
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,20
|1.825.733.103
|% 2,34
|
|SISE
|17,45
|1.759.978.559
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,98
|2.557.687.641
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|716.859.315
|% 9,47
|
|ODAS
|2,29
|833.410.425
|% 0,44
|
|YKBNK
|5,13
|1.497.104.169
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,86
|1.013.636.518
|% 1,05
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6202
|14,6339
|% 0,27
|
|Euro
|15,7828
|15,8000
|% -0,72
|
|Sterlin
|19,0309
|19,1263
|% -0,28
|
|Frank
|15,4628
|15,5560
|% -0,55
|
|Riyal
|3,8892
|3,9088
|% 0,24
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-8,53
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,85
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54RALYH
Yüzde 4.15 oranında artışla 9.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 163, 837 adet işlem
-
17:53BRSAN
Yüzde 4.40 oranında artışla 29.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 753, 312 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 37 artarak (% 0.69 ) 2, 234
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ASUZU, MMCAS, MANAS, EKGYO, HUNER, TSKB, ESCAR, IHAAS
-
17:52
OZGYO, TRGYO, HUNER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında