***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2022 10:47
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıl 6 (altı) aydır.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Halil ÖZTOP
Elif ALTUĞ
Hüs
BIST
11:333.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -21,91
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:3318,2002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:3318,3022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:33994,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,33
|Açılış
|: 994,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:33
|SMRTG
|41,18
|125.990.720
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,45
|12.296.514
|% 9,88
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|HUNER
|4,06
|106.073.711
|% 8,56
|
|PRKME
|12,93
|27.811.244
|% 8,38
|
|MTRKS
|52,80
|1.517.525
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,28
|13.133.960
|% -6,76
|
|THYAO
|71,45
|2.379.504.555
|% -2,26
|
|HALKB
|9,18
|2.275.539.452
|% 6,50
|
|PETKM
|14,37
|1.704.895.136
|% -0,35
|
|VAKBN
|7,92
|1.445.300.095
|% 8,34
|
|GARAN
|22,36
|1.171.382.259
|% -2,78
|
|HALKB
|9,18
|2.275.539.452
|% 6,50
|
|EKGYO
|4,05
|947.218.733
|% 1,00
|
|VAKBN
|7,92
|1.445.300.095
|% 8,34
|
|YKBNK
|6,98
|1.025.872.801
|% -0,85
|
|PETKM
|14,37
|1.704.895.136
|% -0,35
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1894
|18,2002
|% 0,08
|
|Euro
|18,2822
|18,3022
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,0137
|21,1191
|% -0,31
|
|Frank
|18,5553
|18,6671
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8173
|4,8414
|% -0,15
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-10,01
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.696
|6.749
|-25,00
|
|Yarım
|3.263
|3.300
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|-1,51
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KCHOL, GARAN
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, BIMAS, GUBRF
-
11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 17 kaybederek (% -0.93 ) 2, 791
-
11:47
CLEBI, GWIND, ORGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:47
KONTR, MTRKS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında