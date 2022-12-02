***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.12.2022 15:25
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış ÇİVİCİ 01.06.2022 17 SPL Düzey 3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083969
BIST
15:244.989
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -57,52
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
15:2418,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
15:2419,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
15:241.077,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,09
|Açılış
|: 1.077,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler15:22
|ALFAS
|201,30
|777.509.218
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.239.992
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.407.720.988
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|MZHLD
|13,07
|61.511.854
|% -9,99
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|THYAO
|128,00
|6.570.086.068
|% 2,89
|
|KOZAL
|399,00
|5.174.199.953
|% -1,43
|
|ASELS
|49,18
|4.207.340.715
|% 3,02
|
|EREGL
|41,92
|3.568.937.745
|% -1,32
|
|EKGYO
|7,15
|2.515.163.896
|% 0,14
|
|EKGYO
|7,15
|2.515.163.896
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,72
|594.783.805
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,57
|1.703.833.930
|% -2,67
|
|ADESE
|1,73
|262.985.218
|% 0,00
|
|TSKB
|4,04
|592.448.886
|% -1,22
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6297
|18,6431
|% 0,05
|
|Euro
|19,6328
|19,6439
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,8092
|22,9236
|% 0,28
|
|Frank
|19,8773
|19,9971
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,03
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,60
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.282
|37,00
|
|Tam
|7.198
|7.258
|-16,00
|
|Yarım
|3.490
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|0,20
|