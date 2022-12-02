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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.12.2022 15:32
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıl 6 (altı) aydır.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış ÇİVİCİ 01.06.2022 17 SPL Düzey 3 Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083972


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 201,30 777.587.725 % 10,00  
SNPAM 19,25 1.116.324 % 10,00  
OZSUB 11,23 2.242.833 % 9,99  
UZERB 134,30 5.079.629 % 9,99  
SNICA 39,00 1.407.735.145 % 9,98  
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Dolar 18,6294 18,6409 % 0,04  
Euro 19,6317 19,6480 % 0,16  
Sterlin 22,8019 22,9162 % 0,25  
Frank 19,8758 19,9955 % 0,36  
Riyal 4,9420 4,9668 % 0,02  
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Altın Gr. 1.078 1.078 -2,70  
Cumhuriyet 7.174 7.282 37,00  
Tam 7.198 7.258 -16,00  
Yarım 3.490 3.548 -8,00  
Çeyrek 1.751 1.774 -4,00  
Gümüş.Ons 22,64 22,68 -0,12  
Gümüş Gr. 13,57 13,59 -0,07  
B. Petrol 87,19 87,19 0,31  
Seans Raporu 15:27
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