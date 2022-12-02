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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.12.2022 15:35
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Sercan SARI Müdür +90 216 636 4111 sercan.sari@kalkinma.com.tr
Şükriye Akalan ÜNAL Yönetici Yardımcısı +90 216 636 4145 sukriye.unal@kalkinma.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083974


BIST
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 201,30 781.293.256 % 10,00  
SNPAM 19,25 1.116.324 % 10,00  
OZSUB 11,23 2.339.669 % 9,99  
UZERB 134,30 5.079.629 % 9,99  
SNICA 39,00 1.413.337.768 % 9,98  
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16:23 Alış Satış %  
Dolar 18,6333 18,6402 % 0,04  
Euro 19,6800 19,6900 % 0,51  
Sterlin 22,7877 22,9020 % 0,19  
Frank 19,8764 19,9962 % 0,36  
Riyal 4,9427 4,9675 % 0,03  
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16:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 -5,61  
Altın Gr. 1.078 1.078 -2,09  
Cumhuriyet 7.180 7.288 43,00  
Tam 7.204 7.265 -9,00  
Yarım 3.494 3.552 -4,00  
Çeyrek 1.752 1.775 -3,00  
Gümüş.Ons 22,72 22,75 -0,04  
Gümüş Gr. 13,64 13,66 -0,00  
B. Petrol 87,63 87,63 0,75  
Seans Raporu 16:23
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