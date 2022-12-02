***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.12.2022 15:35
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Sercan SARI Müdür +90 216 636 4111 sercan.sari@kalkinma.com.tr
Şükriye Akalan ÜNAL Yönetici Yardımcısı +90 216 636 4145 sukriye.unal@kalkinma.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083974
BIST
16:235.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -35,78
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:2318,6402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:2319,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1000
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7000
En Düşük
19,6300
16:231.078,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.078,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ALFAS
|201,30
|781.293.256
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.339.669
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.413.337.768
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.525.726
|% -9,87
|
|THYAO
|128,60
|7.440.938.852
|% 3,38
|
|KOZAL
|404,20
|5.740.073.990
|% -0,15
|
|ASELS
|49,16
|4.562.502.710
|% 2,97
|
|EREGL
|41,96
|4.270.170.233
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,14
|2.716.120.066
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|2.716.120.066
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,72
|648.934.412
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,59
|1.895.463.628
|% -2,49
|
|ADESE
|1,73
|299.054.897
|% 0,00
|
|TSKB
|4,07
|632.687.535
|% -0,49
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6333
|18,6402
|% 0,04
|
|Euro
|19,6800
|19,6900
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,7877
|22,9020
|% 0,19
|
|Frank
|19,8764
|19,9962
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,03
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,61
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.204
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,64
|13,66
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,63
|87,63
|0,75
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:36MIATK
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 577 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 2 kaybederek (% -0.96 ) 5, 381
-
16:34XU100
Endeks 5, 018 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 80, 977.00 milyon TL de
-
16:34MZHLD
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 223, 867 adet işlem
-
16:33BFREN
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 4, 016.00 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 751 adet işlem