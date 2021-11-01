***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2021 17:13
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Evet (Yes)
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Evet (Yes)
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01.11.2021 Tarihli Bildirim
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 30.09.2021 Tarihli Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973453
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
18:059,5276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0620
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
18:0511,0488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0651
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
18:05548,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,65
|Açılış
|: 548,37
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|2,20
|20.642.312
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.215.163
|% 10,00
|
|OSMEN
|26,62
|6.369.659
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.533.286
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.660.353
|% 9,97
|
|NUGYO
|14,04
|39.744.293
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.429.737
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|402.785
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.375.770
|% -9,91
|
|BALAT
|7,57
|810.791
|% -7,00
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|THYAO
|15,28
|1.185.093.766
|% 2,07
|
|SISE
|8,53
|1.084.671.204
|% -1,50
|
|BIMAS
|64,00
|867.468.712
|% 2,98
|
|GUBRF
|69,90
|754.504.194
|% 1,67
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|699.228.793
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,03
|384.994.208
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|193.869.877
|% 2,14
|
|TSKB
|1,34
|173.689.538
|% 3,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5207
|9,5278
|% -0,64
|
|Euro
|11,0416
|11,0511
|% -0,57
|
|Sterlin
|12,9688
|13,0338
|% -0,84
|
|Frank
|10,4044
|10,4670
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5301
|2,5428
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|9,02
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 256 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, AKFGY, NUGYO, BIOEN